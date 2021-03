Kenyenii au făcut BREAKING NEWS cu TAROM-ul plin de români ajunși în MOMBASA Sosirea unui avion al TAROM cu turisti romani a fost subiect de „breaking news”, miercuri, in Kenya, anunta compania aeriana pe Facebook, zborul Bucuresti - Mombasa a fiind primul zbor charter care a fost organizat odata cu redeschiderea turismului in tara din estul Africii, blocat pana acum din cauza pandemiei. Potrivit sursei citate, zborurile TAROM spre Kenya au fost intrerupte timp de 8 ani. Rafila a spus de ce nu mai putem circula dupa ora 22.00. Oamenii nu vor mai putea interacționa ”Sectorul turismului a primit un impuls major odata cu sosirea primului zbor charter din Romania catre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Zborul București – Mombasa a fost primul zbor charter organizat odata cu redeschiderea turismului in țara din estul Africii, blocat pana acum din cauza pandemiei. Zborurile TAROM spre Kenya au fost intrerupte timp de 8 ani. „Sectorul turismului a primit un impuls major odata cu sosirea primului zbor…

