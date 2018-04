Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul danez Lars von Trier revine la Festivalul de la Cannes, cu un film in afara competitiei, "The House that Jack Built", la sapte ani dupa ce a fost declarat persona non grata de organizatorii prestigiosului eveniment, transmite AFP.

- Cineastul Cristian Mungiu va patrona cea de-a zecea editie a programului Fabrique Cinema, organizat de Institutul francez, prin intermediul caruia tinerilor regizori li se permite sa fie invitati si acompaniati de producatori la Festivalul de film de la Cannes, scrie AFP.

- Așa cum anunțau in martie, cei de la Centrul Municipal de Cultura Arad vor oferi publicului filme romanești in fiecare luna, in cadrul „Retrospectivei filmului romanesc”. Dupa ce luna trecuta am avut parte de cateva scurtmetraje produse dupa anul 2000, vineri, 13 aprilie, de la ora 20, vom vedea…

- Arabia Saudita va fi prezenta pentru prima data anul acesta la Festivalul de la Cannes, au anuntat organizatorii reputatului eveniment cinematografic, care au precizat ca aceasta tara va avea propriul pavilion, unde se vor desfasura intalniri intre profesionisti din domeniu si va fi prezentata o selectie…

- Realizat de cineasta franceza Claire Denis și cu Julliete Binoche in rolul principal, „Un beau soleil interieur” aduce in fața spectatorilor povestea Isabellei, artista din Paris și mama divorțata, urmarind aventurile sale in cautarea iubirii ideale. Proiecția va avea loc pe 30 martie, de la ora 20,…

- O pelicula regizata de Valeriu Jereghi acum 25 de ani poate fi ea insasi subiect de film. Istoria productiei "Si va fi", singura de la noi din tara proiectata la Festivalul de la Cannes, este impresionanta.

- Pelicula „Si va fi…", o productie a studioului cinematografic Buftea (Romania), in regia lui Valeriu Jereghi, a fost proiectat in cadrul sectiunii Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes, in 1993, iar in aceasta saptamana va fi proiectat la Chișinau.

- Poeți romani, studenți și liceeni din București vor participa la o proiecție speciala a filmului Paterson, cea mai recenta producție a regizorului american Jim Jarmusch. Va invitam marți, 6 februarie 2018, de la ora 19:00, la Cinema Elvire Popesco, sa ne bucuram de o producție care reda atmosfera aparte…