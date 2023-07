Kenya este dispusă să conducă o forţă multinaţională în Haiti Autoritatile kenyene au anuntat ca sunt dispuse sa conduca o forta multinationala in Haiti, unde confruntarile dintre politie si bandele criminale au fortat zeci de mii de oameni sa isi paraseasca locuintele, informeaza Rador. Ministrul de externe a declarat ca guvernul de la Nairobi va trimite, de asemenea, 1.000 de politisti in tara caraibiana. CITESTE SI Ne apropiem de cea mai importanta dezvaluire a istoriei? Inalt oficial al Pentagonului vorbește sub juramant despre extratereștri in fața Congresului 01:21 177 live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 30 iulie - Chiar și sub ploaia de bombe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

