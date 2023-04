Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, a declarat ca niciun partener al Uniunii nu trebuie sa se lase inselat de faptul ca UDMR are in Parlament doar 6-7%, mentionand ca aceasta reprezinta o comunitate nationala de peste un milion de oameni, el afirmand ca va…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, 29 aprilie, in a doua zi a lucrarilor celui de-al 16-lea Congres al Uniunii, in urma caruia va fi reales președinte al formațiunii, ca una dintre restantele comunitatii maghiare este ca nu s-a reusit adoptarea Legii Statutului Minoritatilor și, totodata,…

- Premierul Ciuca nu pierde nicio ocazie pentru a demonstra ca știe sa fie slugarnic pana la a fi umil cand vine vorba de interese de grup, de a-și pastra scaunul, sacrificand fara nicio reținere romanii. Premierul Ciuca nu a luat nicio masura impotriva celor care permit discriminarea urmașilor romanilor…

- "Suntem in Coalitie", le-a raspuns Ciuca jurnalistilor care au intrebat daca UDMR se va regasi la guvernare si dupa rotativa din luna mai, relateaza Agerpres.Cel de-al XVI-lea Congres al Uniunii Democrate Maghiare din Romania are loc vineri dupa-amiaza, la Timisoara, iar in cadrul evenimentului, care…

- Kelemen Hunor, care candideaza la Congresul UDMR organizat la Timișoara pentru un nou mandat, de președinte al Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania, a anunțat ca Uniunea ține cu dinții de pozițiile pe care le are acum in Guvern.

- Reprezentantii Uniunii Democrate Maghiare din Romania se reunesc in congres, vineri si sambata, la Timisoara. Printre cei care ar trebui sa țina discursuri vineri sunt premierul Nicolae Ciuca și președintele PSD, Marcel Ciolacu.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor a negat categoric ca va mai candida la functia de presedinte al Romaniei. El a precizat ca de fiecare data a stiut exact care sunt sansele sale, iar acum este momentul ca "altcineva" sa candideze din partea UDMR. Kelemen Hunor a afirmat, sambata, in cadrul emisiunii…

- Hermannstadt a pierdut apelul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) cu privire la depunctarea dictata in decembrie de Federația Romana de Fotbal. Astfel, sibienii nu vor recupera cele noua puncte pierdute in campionat. Dupa depunctare, FC Hermannstadt ocupa locul 12, cu 25 de puncte, la egalitate…