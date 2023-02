Kelemen Hunor a declarat, luni, la Europa FM ca in ceea ce priveste aceasta taxa, este o viziune diferita de la un partid la altul in coalitie. ”In 2021, propuneam o taxa de solidaritate pentru 2 ani. Noi am facut atunci un calcul si ar fi insemnat 1,4-1,5 miliarde de euro, dar nu pentru toate companiile, ci doar pentru cele care in pandemie au facut un profit mai mare decat era programat in bugetul lor cu un an inainte. (…) Atunci eu am spus ca trebuie sa vedem daca reusim sa introducem o taxa de solidaritate pentru 2 ani. Deci nu este ceva nou, se mai practica in Europa, dar temporar, nu pe…