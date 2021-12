Kelemen Hunor a anuntat ca nu va mai insista cu introducerea taxei de solidaritate, adica taxarea cu 1% din cifra de afaceri a companiilor care depasesc pragul de 100 de milioane de euro, deoarece este nevoie de discutii ample in coalitie. In ceea ce priveste posibilitatea ca marile companii sa gaseasca mijloace prin care sa evite acea taxa, liderul UDMR a declarat ca „statul roman este un stat slab”, pentru ca permite evitarea regulilor. Presedintele UDMR a transmis ca taxa de solidaritate, daca ar fi fost agreata in coalitie, nu ar fi intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2022 pentru ca „necesita…