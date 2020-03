Kelemen Hunor: Nu este exclusă posibilitatea amânării alegerilor locale, liderii politici vor evalua situaţia Liderul UDMR, deputatul Kelemen Hunor, nu exclude posibilitatea amanarii alegerilor locale, in functie de evolutia epidemiei de coronavirus, si a precizat ca liderii politici se vor intalni peste aproximativ doua saptamani pentru a evalua situatia. "Peste doua saptamani a ramas sa mai vorbim, liderii politici, si sa evaluam situatia, sa vedem care va fi evolutia epidemiei de coronavirus si, din punctul meu de vedere, se poate da la o adica un proiect de lege, se poate scrie foarte repede, se poate vota, se poate da o lege organica, nu o ordonanta de urgenta, prin care putem amana alegerile locale",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

