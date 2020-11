Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca ministrul Muncii nu cunoaste "nici legislatia in vigoare, nici realitatea", adaugand ca "singura solutie este demiterea imediata sau demisia" Violetei Alexandru."Am citit declaratia ministrului Muncii despre problemele legate de salarizarea angajatilor…

- "Am citit declarația ministrului muncii despre problemele legate de salarizarea angajatilor din aparatul propriu al Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC). Potrivit doamnei ministru, incasarea salariului de catre presedintele Consiliului Judetean trebuie sa reprezinte…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a initiat o petitie prin care cere ca salariile angajatilor din aparatul propriu al Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) sa fie platite. Aceasta argumenteaza ca, direcțiile fiind in subordinea consiliilor județene, plata angajaților…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a initiat o petitie pentru dreptul la salariu al angajatilor din aparatul propriu al Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC). Intr-o postare pe contul de Facebook, Violeta Alexandru argumenteaza ca incasarea…

- La conferința de lansare a proiectului „Inchiderea Centrului de Plasament a centrului de plasament „Sfantul Nicolae” din Trușești, reprezentanții Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani au avut parte de prezența președintelui Consiliului Județean, Doina…

- Situația Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, supraaglomerat in urma deciziei de a fi incadrat la categoria spitalelor suport Covid, presiunea mediatica in care spitalul este minge de ping-pong in lupte sterile politice, care nu țin cont de pacienți ci doar de interese meschine electorale, plus…

- Politic Conferința de presa la PNL Teleorman, la final de campanie 24/09/2020 14:35 Președintele PNL Teleorman și, totodata, candidatul partidului la președinția Consiliului Județean, Eugen Pirvulescu a ținut, joi, o conferința de presa la sediul organizației județene a formațiunii politice, alaturi…

- Este vorba despre banii alocati din fondul de rezerva primariilor din judetul Giurgiu. Sunt sume care trebuiau sa fie impartite la rectificarea bugetara din luna august. Insa, banii au fost mutati din buget in buzunarul primului ministru Ludovic Orban, pentru a fi impartiti preferential catre primarii…