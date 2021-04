Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat ca are in continuare incredere in ministrul Sanatații, dar i-a recomandat lui Vlad Voiculescu sa comunice „cu mai multa empatie", potrivit Digi24. „Nu se pune problema sa facem acum schimbari”, a ținut sa opreasca Kelemen Hunor orice speculație privind demiterea…

- Luni, conducerea PNL va discuta, cel mai probabil, in cadrul Biroului Politic National, propunerea de demitere, in regim de urgența, a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Inițiatorul, vicepreședintele Ben Ori Ardelan, a facut deja public demersul, iar alte voci liberale susțin ideea.Pe de alta parte,…

- Continua sa apara reacții pe fondul recentelor declarații pe care le-a facut ministrul USR PLUS al Sanatații. Dupa ce in cursul dimineții premierul fusese intrebat in legatura cu Vlad Voiculescu, la fel i s-a intamplat și predecesorului sau in fotoliul de șef al Guvernului, Ludovic Orban. Liderul PNL…

- Circulația va fi restricționata de la ora 20.00, fața de ora 22.00, cat este acum, iar magazinele vor fi inchise de la ora 18.00, in zilele de vineri, sambata și duminica in localitațile in care rata de infectare este peste 4. In localitațile in care indicele depașește 7,5 aceste restricții se aplica…

- Liderul deputatilor Aliantei USR PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat, miercuri, ca o sa aiba o discutie cu colegii si cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, privind afirmatiile acestuia referitoare la raportarea cazurilor de infectii cu SARS-CoV-2, pentru a vedea exact la ce s-a referit. "Astazi…

- Vicepremierul Kelemen Hunor afirma ca "nu exista niciun scandal" la nivelul Guvernului in urma publicarii de catre Ministerul Sanatatii a unor date privind vaccinarea personalului din MAI si din alte structuri. Kelemen considera ca este nevoie de transparenta, insa subliniaza ca "nu e corect sa afle…

- Sanatatea, crearea de locuri munca, învațamântul și zona de mediu vor fi domenii prioritare în Planul Național de Redresare și Reziliența, prin care România dispune de granturi europene și credite în condiții foarte avantajoase de 30 de miliarde de euro, a declarat miercuri…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca parlamentarii liberali vor vota impotriva moțiunii simple prin care PSD cere demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Afirmația vine in contextul in care mai multi lideri PNL l-au criticat pe Voiculescu in sedintele de la partid, iar premierul Florin Cițu…