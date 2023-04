Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune la RFI ca nu este de acord cu o eventuala comasare a alegerilor de anul viitor, așa cum și-ar dori PNL. Vicepremierul precizeaza ca nu sunt intrunite in acest moment ”nici elementele de oportunitate, nici elementele legale și constituționale”.„Eu in principiu…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a afirmat, luni, ca vom avea parte de o revizuire a Constituției actuale, dar problema cea mare este lipsa disponibilitații pentru negociere. In ciuda majoritații confortabile deținute de actuala coaliție in Parlament, o revizuire a Constituției ar…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Pitesti, ca actuala coalitie de guvernare poate continua si dupa anul 2024. Oficialul susține ca a inteles mesajul partenerilor de guvernare cu privire la un eventual tandem pentru urmatoarele alegeri, in care, sustine el, se va merge separat.…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, considera ca Ucraina ar trebui sa opreasca lucrarile pe Canalul Bistroe, pana cand specialistii se vor pronunta si vor lua o decizie. Potrivit acestuia, interesele Romaniei trebuie puse pe primul loc.

- Marcel Ciolacu a avut o noua reacție nervoasa, dupa ce surse din PNL au declarat ca rotația premierilor s-ar putea amana pana la toamna. Președintele PSD exclude aceasta varianta și chiar da de ințeles ca ar ieși de la guvernare daca s-ar ajunge in acel punct. Data exacta pentru momentul in care PSD…

- Kelemen Hunor a declarat, luni, la Europa FM ca in ceea ce priveste aceasta taxa, este o viziune diferita de la un partid la altul in coalitie. ”In 2021, propuneam o taxa de solidaritate pentru 2 ani. Noi am facut atunci un calcul si ar fi insemnat 1,4-1,5 miliarde de euro, dar nu pentru toate companiile,…