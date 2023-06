Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR Kelemen Hunor afirma, intr-un interviu acordat portalului de stiri Maszol.ro, citat de MTI, ca, in mod cert, presedintele Klaus Iohannis „nu a miscat un deget pentru a mentine coalitia”, referindu-se la plecarea UDMR de la guvernare. De asemenea, el declara ca, dupa multi ani, s-a dovedit…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat intr-un interviu acordat portalului de stiri Maszol.ro ca clasa politica din Romania a transmis mesajul ca „orice am promite, ne vom razgandi”, iar șeful statului nu a dorit sa salveze coaliția in formula PSD-PNL-UDMR, informeaza news.ro„Nu trebuie sa fim disperati…

- Președintele UDMR Keleme Hunor lanseaza acuzații dure la adresa foștilor parteneri de coaliție, dupa ce formațiunea a ieșit de la guvernare. Motivele pentru care UDMR nu mai face parte din coaliție sunt „jafurile și lacomia”, spune Kelemen Hunor intr-un interviu pentru publicația de limba maghiara Maszol.…

- ”Se incheie o perioada tumultoasa, intensa si plina de provocari pentru mine. Am decis sa nu mai continui ca ministru al Energiei. Vreau sa le multumesc tuturor pentru suportul pe care mi l-au acordat pe parcursul a peste 3 ani si jumatate: presedintele Klaus Iohannis, presedintele PNL Nicolae Ciuca,…

- Kelemen Hunor, despre coaliția de Guvernare: ”Fara Ministerul Dezvoltarii nu putem continua!” Kelemen Hunor, despre coaliția de Guvernare: ”Fara Ministerul Dezvoltarii nu putem continua!” Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni ca ”UDMR nu ramane la guvernare fara ministerul Dezvoltarii”.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va propune ca UDMR sa preia Ministerul Energiei și Ministerul Fondurilor Europene, in guvernul care fi condus de premierul Ciolacu. Liderul PSD a precizat, la data de 11 iunie, ca va inainta aceasta propunere in intalnirea pe care-o va avea, in seara aceleiași…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca rotativa la guvernare se va realiza „categoric” pana la 1 iunie, precizand ca exista dialog in coalitie pe aceasta tema. „Rotatia guvernamentala, cu alte cuvinte, noul guvern va avea un prim-ministru care vine din interiorul Partidului Social Democrat. In acest…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor a negat categoric ca va mai candida la functia de presedinte al Romaniei. El a precizat ca de fiecare data a stiut exact care sunt sansele sale, iar acum este momentul ca "altcineva" sa candideze din partea UDMR. Kelemen Hunor a afirmat, sambata, in cadrul emisiunii…