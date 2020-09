Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat intr-un interviu acordat Agerpres ca președintele Klaus Iohannis nu și-a cerut scuze pana acum pentru episodul cu maghiarii și PSD care „vrea sa vanda Ardealul”, comentand din nou afirmațiile lui Iohannis. „Pana la urma, vrei sa atragi atentia de la rezultatele…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat miercuri ca fiind „aberanta” decizia Guvernului de a ataca la CCR legea care respinge creșterea etapizata a alocațiilor pentru copii și care inseamna ca se vor dubla alocațiile.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, la TVR1, ca un nou Guvern ar putea fi investit de Parlament in 48 de ore de la adoptarea moțiunii de cenzura:Obsesia presedintelui ca e de vina PSD a culminat cu vanzarea Ardealului si de atunci o tinem in linie.Raportul Curtii de…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD va depune moțiune de cenzura prin care spera daramarea Guvernului Orban. Șeful social-democraților a facut anunțul in Parlament in timpul ședinței in care premierul Ludovic Orban a prezentat raportul privind masurile luate pentru combaterea epidemiei de coronavirus, inceperea…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor considera ca președintele Klaus Iohannis cauta sa adune suficiente voturi pentru ca Guvernul sa fie dat jos prin moțiune de cenzura. Întrebat, joi, de Mediafax, cum raspunde UDMR anunțului președintelui interimar PSD Marcel Ciolacu de depunere a unei moțiuni de cenzura…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, îl acuza pe Klaus Iohannis ca nu arata ca un președinte echidistant, ci ca un robot care împraștie ura în societate. Kelemen Hunor a declarat, joi, pentru Mediafax, ca România nu are în momentul de fața un Executiv și un președinte care…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca social-democratii au decis depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban in luna august. „Am hotarat astazi depunerea unei motiuni de cenzura in luna august”, a spus Ciolacu, dupa sedinta Comitetului Executiv National al…