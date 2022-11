Keith Levene aflase ca are cancer la ficat in urma cu doi ani, dar moartea lui a fost neașteptata, a transmis Adam Hammond, un prieten apropiat al chitaristului, informeaza BBC . „Avea atat de multe planuri – erau atat de multe lucruri pe care le facea. Nu exista nicio indoiala ca Keith a fost unul dintre cei mai inovatori, indrazneți și influenți chitariști ai tuturor timpurilor”, a precizat Adam Hammond. Fondator al trupei rock The Clash impreuna Mick Jones in anii 1970, trupa de la care a plecat inainte sa devina de succes, Keith Levene a murit vineri, la varsta de 65 de ani. Fostul basist…