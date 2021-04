Keir si Fenne Lilly lanseaza melodia „Leave A Light On”, un duet emotionant

Stiri pe aceeasi tema

- Frig afara, dar cald in suflete. Muzica imbraca inimi. Așa se intampla și cu noul single lansat de catre Dora Gaitanovici – „Haina pe inima ta”, o melodie care imbraca intr-o linie melodica pop o poezie care emoționeaza pana la infinit. “Haina pe inima ta” este un cantec-metafora! Este un cantec pe…

- Selena Gomez a anunțat lansarea primului sau EP in limba spaniola. Artista a inceput prin lansarea melodiei “De Una Vez”, in limba spaniola, iar acum Selena lanseaza colaborarea cu Rauw Alejandro – “Baila Conmigo”. EP-ul “Revelacion” va aparea pe 12 martie 2021 și va conține doar melodii in spaniola.…

- Din Romania in Republica Dominicana, Nicole Cherry, prințesa muzicii romanești, cu zeci de hit-uri și colaborari, face echipa in noul an cu senzaționala artista originara din America de Sud, Jenn Morel. Melodia „No Te Sale” este produsa de catre Madalin Roșioru și Erik Frank și a fost inregistrata de…

- Billie Eilish și Rosalia lanseaza melodia “Lo Vas A Olvidar”, special pentru serialul “Euphoria”. Piesa va fi inclusa pe coloana sonora a producției TV. Poate cea mai așteptata colaborare a ultimilor cinci ani a aparut pe 21 ianuarie 2021, dupa ce, ambele artiste, doua dintre cele mai ascultate la nivel…

- Cantarețul și compozitorul LilHuddy, aka Chase Hudson, lanseaza primul single din cariera – „21st Century Vampire”. Melodia vine dupa apariția lui LilHuddy in filmul muzical „Downfalls High”, lansat de catre Machine Gun Kelly. LilHuddy iși face debutul in muzicala printr-un stil cultivat din anxietatea…

- Anul 2020 a fost unul greu, din multe puncte de vedere, dar doua lucruri bune care au ieșit din aceasta perioada au fost duetul de producatori danezi LittGloss și cantaretul danez BATHSHEBA. Cele doua acte au aparut ca unele dintre cele mai interesante nume din Danemarca in 2020, ambele primind nominalizari…

- Alessiah incepe anul 2021 cu un mini-EP live, format din patru melodii pe care le-a lansat de-a lungul anului 2020. Prima dintre ele este cel mai recent single, “I Know”. Piesa este compusa de catre Ionuț Catana, produsa de catre Vanotek, iar versurile sunt scrise chiar de catre tanara artista. Pentru…