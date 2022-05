Stiri pe aceeasi tema

- Pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distribuție, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale miercuri, 25 mai, intre orele 09.00-14.00, in localitatea Uioara de Sus din județul Alba. Compania solicita consumatorilor sa inchida toate focurile,…

- Grupul Volkswagen va inființa o marca noua, exclusiva pentru piața din Statele Unite. Noua companie se va numi Scout și preia numele unui model vechi produs de catre compania International Harvester, intre anii 1968 și 1980. Modelul de teren a fost un concurent pentru Jeep in acei ani, iar compania…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza o licitatie pentru servicii acces internet, televiziune digitala, telefonie fixa si mentenanta sisteme telefonie pentru CJC si CMZ Valoare estimata totala este de 69.600 lei fara TVA Bugetul maxim estimat este de 5.800 lei fara TVA luna Termenul limita de depunere…

- Plan de adaptare la schimbarile climatice in Alba lulia: Primaria achiziționeaza servicii de elaborare a unui studiu privind zonele vulnerabile la debite ridicate de ape pluviale Plan de adaptare la schimbarile climatice in Alba lulia: Primaria achiziționeaza servicii de elaborare a unui studiu privind…

- Rețeaua de sanatate REGINA MARIA continua expansiunea centrelor medicale prin deschiderea primei Policlinici multidisciplinare in orașul Sibiu, de la 1 aprilie. Fiind deja prezenta in Sibiu printr-o clinica dedicata angajaților Continental, investițiile in calitatea actului medical ale Rețelei aduce…

- Compania a produs in primele trei luni ale anului 305.407 vehicule. In aceeasi perioada a anului trecut, Tesla a livrat 184.800 de vehicule si a produs 180.388 de unitati. Compania a deschis recent o noua fabrica in Brandenburg, Germania, si a organizat ceremonia de inaugurare pe 22 martie. Tesla intentioneaza,…

- Valoarea contractului incheiat cu Vodafone Romania SA este de 196.737,04 lei, adica echivalentul sumei de 39.764,9398 de euro, la un curs de 4,9475 de lei pentru un euro, stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data de 29 martie 2022 si valabil pana astazi, la ora 14.00. Totodata, valoarea contractului…

- Producatorul de jocuri video EA Sports a anunțat, intr-un comunicat citat de Blick , ca va elimina toate echipele rusești din jocurile sale din seria FIFA și din jocul de hochei pe gheața NHL 22. „EA Sports este solidar cu poporul ucrainean și, ca atatea voci din intreaga lume a fotbalului, solicita…