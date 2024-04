B. DANCE, pentru prima dată în România, la cea de-a XXV-a ediție a „Întâlnirilor JTI” Compania B. DANCE vine in premiera in Romania, la cea de-a XXV-a ediție a „Intalnirilor JTI”, cu spectacolul „Alice”, pe 20 și 21 iunie, ora 19:30, la Teatrul Național București și pe 24 și 25 iunie, ora 20:00, la Centrul cultural Ion Besoiu, in cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS). „Alice” a aparut ca urmare a colaborarii B. DANCE, din Taipei, condusa de coregraful Po-Cheng Tsai, cu compania Tanz Luzerner Theater, coordonata de Kathleen McNurney. Spectacolul reimagineaza opera literara clasica plasand-o intr-o lume fantastica, la confluența cu maiestria Zen. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

