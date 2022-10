Stiri pe aceeasi tema

- Imagini emoționante de la mormantul lui Nosfe! Toți cei care l-au apreciat și l-au iubit pe artist au mers sa-i conduca pe ultimul drum pe regretatul cantareț. Prietenii, fanii, dar și familia sunt devastați de durere dupa pierderea artistului in varsta de 37 de ani. Soția lui Nosfe a postat pe rețelele…

- Serghei Mizil a fost unul dintre artiștii care au fost prezenți la inmormantarea lui Nosfe. Actorul și solistul trupei Șatra Benz erau prieteni, iar vestea morții sale l-a lasat in stare de șoc și cu multe intrebari, la fel cum a fost și in cazul altor colegi de breasla și prieteni ai regretatului artist.

- Nosfe, co-fondator al trupei Ștra Benz, s-a stins din viața sambata noapte spre duminica, la varsta de doar 37 de ani. Surse apropiate anchetei susțin ca artistul ar fi suferi un infarct in somn. Tragedia a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la cateva ore dupa ce rapperul a cantat pe scena.…

- Vestea ca Nosfe s-a stins din viața a venit ca un fulger in lumea showbiz-ului romanesc. Acesta era in floarea varstei și chiar cu puțin timp inainte sa se stinga din viața a susținut un concert cu trupa din care facea parte, Șatra Benz. De cand s-a aflat tragicul incident toata lumea este in stare…

- Cum a aparut Nosfe la „Chefi la Cuțite”, show-ul culinar difuzat de postul de televiziune Antena 1. Regretatul artist a facut echipa cu partenera sa și au mers in emisiune pentru a le pregati mancare juraților. Cunoscutul rapper ar trebui sa apara luni, 17 octombrie, in cadrul filmarilor realizate la…

- Nosfe, unul dintre cei mai cunosuti trapperi de la noi din tara, a murit la varsta de 37 de ani. Anuntul a fost facut chiar de catre colegii lui de trupa. Potrivit postarilor de pe Insta Story, artistul avusese concert cu Satra Benz chiar noaptea trecuta. Pana la aceasta ora nu este cunoscuta cauza…

- Un anunț tragic a lovit industria muzicala din Romania duminica dupa-amiaza. Nosfe a murit, la varsta de 37 de ani, dupa cum au anunțat cei de la Șatra Benz. Trupa a dat vestea prin intermediul rețelelor sociale, iar informația a ajuns rapid atat la colegii de breasla, cat și la fanii trupei. Cu puțin…

- Lumea muzicii romanești este de-a dreptul in șoc. In urma cu puțin timp, membrii Șatra Benz au anunțat ca Nosfe, colegul lor, s-a stins din viața in noaptea de sambata spre duminica. Este o veste complet neașteptata, mai ales ca artistul era in floarea varstei, avand doar 37 de ani. Nu se știe ca acesta…