Kazahstanul garantează faptul că va crește exporturile de petrol către China Kazahstanul este pregatit sa creasca exporturile de petrol catre China. Acest lucru a fost anunțat de ministrul Energiei, Almasadam Satkaliev, relateaza Trend. Kazahstanul exporta in prezent puțin peste 1 milion de tone de petrol in China. In același timp, țara are oportunitați suplimentare de export. „Vorbim despre disponibilitatea capacitații gratuite in conducta și despre implementarea a doua proiecte impreuna cu partenerii noștri chinezi pentru extinderea secțiunilor conductelor principale Kenkiyak - Atyrau și Kenkiyak - Kumkol, ceea ce ne va permite sa trimitem petrol din vest.

