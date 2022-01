Kazahstanul declară stare de urgență pe fondul protestelor violente din țară Președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a declarat stare de urgența de doua saptamani in cel mai mare oraș al națiunii din Asia Centrala, Almaty, și in vestul provinciei Mangistau. Aici protestele au devenit violente, a anunțat biroul sau miercuri dimineața. Guvernul kazah a demisionat miercuri, in timp ce protestele au izbucnit in toata țara din cauza creșterii prețului combustibilului. Poliția s-a ciocnit cu protestatari in cel mai mare oraș al națiunii, Almaty, iar forțele de securitate au lansat gaze lacrimogene și grenade asomatoare pentru a opri sute de oameni sa ia cu asalt biroul primariei.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

