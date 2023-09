Stiri pe aceeasi tema

- Palatul unui fost milionar roman este scos la licitație. Este pentru a doua oara cand creditorii incearca sa vanda imobilul aparținand fostului parlamentar Dinu Patriciu. Luxoasa vila a lui Dinu Patriciu va fi scoasa la licitație, impreuna cu terenurile, amenajarile și anexele care o inconjoara. Cumparatorul…

- V. Stoica Și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova a fost in control la terasa-restaurant unde au servit masa elevii care au ajuns la spitalul din Sinaia cu suspiciune de toxiinfecție alimentara. Potrivit unui comunicat de presa al CJPC Prahova, ”ca urmare a unei sesizari primite…

- In urma unui control facut, miercuri, de comisarii de la Protectia Consumatorului in statiunea Baile Herculane din judetul Caras-Severin, au fost date 31 de amenzi in valoare de 151.500 de lei, 16 avertismente si s-a dispus oprirea temporara a 5 unitati. Inspectorii au gasit ulei pentru gatit inegrit…

- Comisarii Protecției Consumatorului BN au fost in control la magazinul SIx Xenia din zona Lama. Aceștia au aplicat amenzi, au retras produse și au inchis temporar magazinul. CE au gasit: Magazinul Six Xenia din zona Lama/Nasaudului a fost inchis de comisarii protecției COnsumatorului BN. ACeștia au…

- In urma verificarilor efectuate de inspectorii ANPC, reprezentantii complexului de la Cheile Gradiștei s-au ales cu o amenda de 10.000 de lei, scriu portalul brașovean MyTex și ObservatorNews. 200 de copii cu varste intre 8 si 13 ani erau cazati la un complex turistic din Cheile Gradistei intr-o tabara…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Alba a desfașurat in perioada 23-25.06.2023 acțiuni de verificare a respectarii prevederilor legale in vigoare, la 37 operatori economici care activeaza in domeniile prestari de servicii de alimentație publica, prestari de servicii de agrement…

- Producatorii de la Dabuleni au ieșit pe piața cu primii pepeni din acest an, ceva mai tarziu fața de cum eram obișnuiți, din cauza vremii capricioase. Toata lumea spera, insa, sa aiba un sezon bun și sa poata sa-și acopere cheltuielile, mai ales ca vorbim de o piața cu o concurența mare reprezentata…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunța ca a doua runda de atragere de fonduri in cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare”, finantat din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), se prelungeste pana la data de 26 iulie 2023 sau pana…