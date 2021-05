Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu a amendat cu sanctiune contraventionala in valoare totala de 40.000 lei incineratorul de deseuri periculoase si nepericuloase operat de SC ECO BURN SRL, ca urmare a incendiului produs in data de 07.04.2021 si a controlului demarat de echipa de permanenta GNM CJ Prahova.

- Circa 9% din produsele prezentate ca fiind aceleasi in intreaga Uniune Europeana aveau in realitate o compozitie diferita, deși ambalajul era același, iar 22% aveau compoziție diferita, in timp ce ambalajul era similar, arata a doua parte a unei comparații de calitate realizate de Comisia Europeana…

- Magazinele vor fi obligate prin lege sa afiseze la reducerile de pret care a fost cel mai scazut pret din ultimele 30 de zile inaintea ofertei, pogtrivit unui proiect al ANPC, care vrea astfel sa previna fenomenul ofertelor inselatoare, anunța news.ro. ”Conform Hotararii propuse de Autoritatea…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a confirmat la inceputul acestei saptamani ca inchiderea conturilor unor persoane fizice și juridice fara nicio justificare de catre Raiffeisen Bank Romania este o practica abuziva și ilegala. PUTEREA a semnalat, la inceputul acestui an, ca…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) și Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) verifica inclusiv eventualele practici comerciale incorecte sau inșelatoare in relația cu clienții.

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a demarat luni, 1 martie, impreuna cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), un amplu control la furnizorii de energie electrica, in contextul liberalizarii pieței de profil, de la 1 ianuarie 2021, se arata intr-un…

- In cursul zilei de vineri, 19 februarie, peste 16.800 polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, pompieri, precum și angajați de la Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului, Ministerul Sanatații, Ministerul Muncii…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a anunțat vineri ca Romania a emis o noua alerta prin sistemul RAPEX cu privire la maști neconforme de protecție pentru copii. „Alerta transmisa de Romania prin Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare (RAPEX) pentru produsul…