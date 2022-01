Kaufland a deschis un nou magazin în Bucureşti şi ajunge la o reţea de 148 de magazine în România “Kaufland inaugureaza miercuri, 26 ianuarie, un nou magazin in sectorul 4 al Capitalei. Astfel, compania ajunge la o retea de 148 de magazine in Romania, dintre care 18 sunt in Bucuresti”, anunta compania. Prin deschiderea noului magazin, Kaufland creeaza inca 100 de locuri de munca noi. Hipermarketul se intinde pe o suprafata totala de peste 17.000 metri patrati, cu un spatiu de vanzare de 3.900 metri patrati. “Noul magazin va avea o suprafata de peste 3.600 mp de spatiu verde la sol, pe care s-au plantat 29 de arbori, si 1.700 mp de acoperis verde, cu 30 de arbusti de talie medie”, arata compania.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

