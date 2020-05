Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al staff-ului vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, transmite Reuters, conform Agerpres. Astfel, zborul cu care demnitarul urma sa ajunga, vineri, in statul Iowa a fost intarziat, iar unele dintre persoanele care urcasera la bordul avionului Air…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat ca celula de criza pentru raspunsul la coronavirus condusa de Mike Pence va fi dizolvata in cateva saptamani, fiind convins ca grupul de lucru a facut „o treaba minunata”.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 49: vine FOAMEA!…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a anuntat ca urmeaza sa fie testat sambata pentru noul coronavirus, dupa depistarea pozitiva a unuia dintre colaboratorii sai, cu care nici el, nici presedintele Donald Trump nu au fost "in contact direct", potrivit AFP.Citește și: MAE: Peste 200 de romani…

- Un colaborator al vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat o purtatoare de cuvant a numarului doi al statului american, relateaza AFP, potrivit news.ro.Nici vicepresedintele Mike Pence si nici presedintele Donald Trump nu s-au aflat in ”contact…

- Jair Bolsonaro, presedintele Braziliei, a fost testat pozitiv la infectia cu COVID-19, el fiind primul sef de stat in aceasta situatie, conform CBS News. Bolsonaro este primul sef de stat in aceasta situatie. Rezultatul testului a venit dupa ce si secretarul de presa al presedintelui brazilian s-a imbolnavit.…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat luni seara ca nu stie daca Donald Trump a fost testat pentru coronavirus, in contextul in care mai multi congresmeni republicani apropiati ai presedintelui SUA au fost expusi la virus, dintre care unii au fost ulterior in contact cu liderul administratiei…

- Primul pacient infectatcu coronavirus care a decedat in Statele Unite este o femeie in varsta de 50 de ani, a declarat presedintele american Donald Trump, sambata, in cadrul unei conferinte de presa, relateaza AFP. Femeia locuia in King County, comitat in statul Washington, si este una dintre cele 22…