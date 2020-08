Katia Nanu: Poate ar trebui ca celebrul tău nepot să cante doar pentru tine în livadă, printre fluturi sau gâze Sa ai zilnic buni zori si personaje „negative” ( la realitatile coronavirusate) in jur. Anularea concertului vine cu o tristete pe care o simt de departe. Poate ar trebui ca celebrul tau nepot sa cante doar pentru tine in livada, printre fluturi sau gaze, sa filmati acest moment magic si apoi sa il impartasiti cu lumea larga, dupa ce noi l-am ascultat si tu l-ai povestit. Sau , poate, doar trebuie sa asteptam un an, negativi cu totii, pentru a primi dreptul la o frumusete atat de intens …pozitiva. Pentru ca tu, Lucian, ramai un personaj pozitiv indiferent de tulburarile unui inteles nou si Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amor mare pe capul lui Dani Mocanu! Celebrul manelist s-a cuplat cu una dintre cele mai dorite femei din industria lui și, așa cum era de așteptat, a avut grija sa se laude cu acest lucru și in mediul online.

- Maratonul de la New York, programat pe 1 noiembrie, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat miercuri organizatorii, scrie Agerpres. The New York Road Runners (NYRR), in parteneriat cu primaria orasului, a informat, potrivit Reuters, ca decizia de anulare a evenimentului a fost luata…

- Celebrul om de stiinta a insistat de-a lungul vietii sale asupra pericolelor la care ar fi expusa civilizatia umana si nu a ezitat sa descrie in termeni apocaliptici un ipotetic sfarsit al omenirii, mai apropiat decat s-ar putea crede. Stephen Hawking a primit titlul de Comandor al Imperiului Britanic…

- Celebrul actor Tom Cruise și-a lasat fanii masca atunci cand au aparut noi detalii despre filmul Top Gun 2: Maverick. Se pare ca starul de la Hollywood și-a luat licența de pilot, totul de dragul rolului!

- Vedetele care au donat milioane de dolari pentru justitia rasiala Organizatiile caritabile care sustin miscarea #BlackLivesMatter au primit ajutor financiar din partea vedetelor de la Hollywood. Kanye West a fost intens criticat pentru ca nu a avut o pozitie publica dupa moartea lui George Floyd. Celebrul…

- Celebrul actor Anthony Hopkins, in varsta de 82 de ani, le arata zilnic fanilor sai cum isi petrece timpul in izolare. Una dintre activitatile sale preferate este cantatul la pian, in compania motanului Niblo.

- Celebrul personaj Popeye Marinarul va fi eroul unui film de animatie semnat de Genndy Tartakovsky, cunoscut pentru filme precum "Samurai Jack" si "Hotel Transilvania", potrivit news.ro.Popeye, marinarul amator de spanac, va reveni in cinematografe, la mai mult de 80 de ani de la versiunea…