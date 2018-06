Stiri pe aceeasi tema

- Printul William al Marii Britanii a sosit duminica in capitala Iordaniei, Amman, pentru o vizita de doua zile, parte a turneului care il va purta in Israel si teritoriile palestiniene, informeaza dpa. Printul William, duce de Cambridge, a fost intampinat pe aeroportul Marka, la nord-est de Amman, de…

- Turneul in Orientul Mijlociu al printului William, Duce de Cambridge, va include prima vizita oficiala in teritoriile palestiniene a unui membru al familiei regale in numele guvernului britanic.Prima sa oprire va fi Iordania pe 24 iunie, ajungand la Tel Aviv in ziua urmatoare. Printul William…

- Printului William al Marii Britanii va merge in vizita in Israel, Iordania si teritoriile palestiniene luna viitoare in urma unei solicitari a guvernului de la Londra, a anuntat vineri familia regala, relateaza dpa. Turneul in Orientul Mijlociu al printului William, Duce de Cambridge,…

- Prințul Louis, adica fratele mai mic al Prințului George și al Prințesei Charlotte, primește intreaga noastra admirație, dupa ce doua fotografii cu bebelușul regal au fost facute publice de parinții lui. Prima imagine cu Prințul Louis, in prima lui zi de viața Micuțul Prinț Louis este simpatic foc in…

- Printul William si sotia sa Kate Middleton, ducesa de Cambridge, i-au dat celui de-al treilea copil al lor nascut luni numele Louis Arthur Charles, a anuntat vineri Palatul Kensington, citat de agentiile internationale de presa. „Ducele si ducesa de Cambridge sunt incantati sa anunte ca…

- In ziua de 19 mai, Prințul Harry ii va jura iubire veșnica lui Meghan Markle, și vrea ca toata familia sa sa-i fie aproape, așa cum este și firesc. Prințul William, fratele sau mai mare, va avea un rol important la acest eveniment, dupa cum anunța Palatul Kensington. La nunta lui William cu Kate Cu…

- Prințul William, devenit din nou tatal, luni, iși va lua mai multe zile de concediu paternal și se va retrage temporar din indatoririle reglae pe care le are. Același lucru va face și soția sa, ducesa de Cambridge, scrie Daily Mail. Dar intrebarea este cat concediu paternal iși va lua prințul William…

- A nascut Kate Middleton! Un nou print pentru Marea Britanie! Marea Britanie are un nou print. Kate Middleton a adus pe lume un baietel, al treilea sau mostenitor, dupa Printul George si Printresa Charlotte. Nasterea a avut loc la ora 11.01, la maternitatea Lido din cadrul spitalului St. Mary din Londra.…