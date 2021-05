Kate Middleton și Prințul William și-au deschis propriul canal de YouTube Kate Middleton (38 de ani) și Prințul William (38 de ani) sunt oficial pe YouTube. Ducele și Ducesa de Cambridge incep un nou capitol. Cuplul regal tocmai și-a lansat propriul canal oficial de YouTube. Prin intermediul acestuia, perechea va prezenta mai indeaproape evenimentele la care participa in general. Kate Middleton și Prințul William și-au deschis propriul canal de YouTube Anunțul a fost facut printr-un videoclip de doar 25 de secunde. Filmarea incepe cu Prințul William avertizand-o pe Kate: „Apropo, fii atenta ce spui, pentru ca tipii aștia filmeaza tot”. Ducesa raspunde imediat: „Știuuu”.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

