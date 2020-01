Fotografiile realizate de sotia printului William si care vor fi incluse in cele 75 de imagini ce vor fi prezentate in urmatoarele luni in Marea Britanie au fost expuse luni, cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, care se marcheaza in fiecare an pe 27 ianuarie.



Intr-una dintre poze apare Steven Frank, 84 de ani si originar din Amsterdam, alaturi de nepoatele sale Maggie si Trixie Fleet, de 15 si 13 ani, in timp ce alta poza o arata pe Yvonne Bernstein, 82 de ani si nascuta in Germania, impreuna cu nepoata sa Chloe Wright, in varsta de 11 ani.



Kate…