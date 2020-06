Stiri pe aceeasi tema

- Stim deja ca Ducesa de Cambridge este furioasa din cauza articolului despre ea, denumit Catherine the Great si publicat, recent, in prestigioasa revista britanica Tatler. Noi informatii au iesit la iveala, unele care nu sunt deloc pe placul lui Kate Middleton.

- Kate Middleton este o mamica activa si implicata in viata celor trei copii: prințului George, șase ani, prințesa Charlotte, cinci, și prințul Louis, doi ani. Cu toate acestea Kate are timp si pentru ea, mai ales cand este vorba de hrana zilnica deorace tine mult sa-si pastreze o silueta adolescentina.…

- Kate Middleton nu este straina de angajamentele publice. Ducesa a calatorit pretutindeni de cand s-a casatorit cu prințul William – Canada, Australia, Polonia sau Germania. Ii saluta pe oficiali și pe localnici, fluturand discret mana, se angajeaza in cate o conversație. Cu toate acestea, ducesa de…

- Ducesa de Cambridge s-a asociat cu National Portrait Gallery pentru un program care are drept scop sa prezinte viata britanicilor in timpul pandemiei de coronavirus potrivit news.ro.Kate Middleton este pasionata de fotografie. In fiecare an, imaginile realizate de ducesa in care apar cei trei…

- Printul William si Kate Middleton, 9 ani de casatorie! Cele mai frumoase imagini de la nunta! Printul William si Kate Middleton au avut parte de o nunta de poveste. A fost un eveniment mult asteptat si urmarit de milioane de oameni din intreaga lume. Cei doi s-au casatorit la Londra pe data de 29 aprilie…

- Doamnele din familia regala britanica adora sa conduca și au facut asta cu mult timp inainte de a deveni ducese sau prințese. Le-au placut primele lor mașini, erau ieftine, lipsite de farmec și deloc luxoase. Inainte ca prințesa Diana și Kate Middleton sa devina soții de prinți și sa conduca mașini…

- Prințul Louis Arthur Charles, mezinul cuplului britanic regal Kate Middleton și Prințul William, a implinit astazi, 23 aprilie, 2020, doi ani. Evenimentul a fost sarbatorit, ca de obicei, prin publicarea catorva fotografii adorabile cu micuțul, facute chiar de mama lui, Ducesa de Cambridge. Prințul…

- Kate Middleton a dezvaluit cateva detalii din interiorul familiei sale. Ducesa de Cambridge a povestit ce fac Prințul William și Prințul George in izolare. Kate a marturisit ca William nu se poate opri din mancat ciocolata, in timp ce cei doi se pregatesc sa petreaca Paștele acasa, impreuna cu cei trei…