Katarina și What’s UP lansează Liquid Love, o piesă dincolo de limitele iubirii Iubirea inseamna sacrificii și, de cele mai multe ori, din iubire oamenii ajung in situații in care nu mai exista cale de intoarcere. Katarina și What’s Up lanseaza melodia Liquid Love, spunand povestea unor indragostiți care risca totul din iubire și care merg pana la capat pentru a salva persoana iubita.„Played hard to get, no regret, but I’m yours now” sunt versurile prin care iși declara Katarina sentimentele de iubire și recunoștința. Ea, vinovata de ceva ce nu mai poate repara, iar el pastrand secretul din prea multa iubire. Oare chiar așa sa fie dragostea? O bucurie deseori interzisa de… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

