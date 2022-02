”Cercetatorii Kaspersky au analizat ciclul de viata al paginilor de phishing si au descoperit ca o treime din paginile de phishing inceteaza sa existe dupa o singura zi, ceea ce face ca primele ore din viata unei pagini sa fie cele mai periculoase pentru utilizatori. Acesta este momentul in care o gama larga de linkuri de phishing sunt raspandite inainte ca site-ul sa fie detectat si introdus in baze de date de catre motoarele anti-phishing”, arata compania. In acest studiu, cercetatorii au analizat 5.307 exemple de pagini de phishing in perioada 19 iulie – 2 august 2021. O parte semnificativa…