- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in noiembrie 2022, de 1.280.003, iar circa 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor și consultate de Agerpres.

- Romania a adoptat o lege care interzice achizitionarea si utilizarea, de catre autoritatile publice, a produselor si serviciilor software de securitate cibernetica din Federatia Rusa, informeaza Directoratul National de Securitate Ciberne

- Legea privind protectia sistemelor informatice ale autoritatilor si institutiilor publice in contextul invaziei declansate de Federatia Rusa impotriva Ucrainei a intrat in vigoare in 14 decembrie, din momentul publicarii in Monitorul Oficial. Legea interzice achizitionarea si utilizarea, de catre autoritatile…

- Dosarul cu șina va deveni istorie dupa ce Camera Deputaților a adoptat cu 241 de voturi legea care interzice instituțiilor publice din Romania sa solicite dosarul cu șina sau orice alt obiect de papetarie, pentru a furniza un serviciu public, potrivit euronews.ro . De asemenea, romanii nu mai sunt obligați…

- Deputații au adoptat miercuri, cu majoritate de voturi, proiectul de lege care interzice folosirea și achiziția de produse și servicii de tip antivirus de la entitați provenind din Rusia sau aflate sub controlul acestei țari. Un nou amendament prevede ca legea se va aplica nu doar instituțiilor publice,…

- OFICIAL: Programele antivirus rusești, INTERZISE in instituțiile publice din Romania. Pot fi exploatate intr-un atac cibernetic Legea prin care sunt interzise achizitionarea si utilizarea de catre autoritatile si institutiile publice, de la nivel central si local, a produselor si serviciilor software…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind protectia sistemelor informatice ale autoritatilor si institutiilor publice, in contextul invaziei declansate de Federatia Rusa impotriva Ucrainei. Legea merge la promulgare. Proiectul are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului…

- Zeci de localitati din Republica Moldova, inclusiv centre raionale, au ramas fara curent electric, dupa ce Rusia a bombardat sistemul energetic ucrainean. De asemenea, livrarea energiei electrice din Romania prin reteaua Isaccea-Vulcanesti a fost sistata, relateaza deschide.md. Fii la curent…