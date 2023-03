Karmen și JUNO lansează piesa Iubirea ta Karmen incepe primavara in forța cu piesa „Iubirea ta”, in colaborare cu JUNO, o melodie despre iubirea toxica care devine dependența la care tinzi sa te intorci din nou și din nou, chiar daca lasa urme adanci. „Piesa „Iubirea ta” este una de dragoste, dar nu o piesa de dragoste obișnuita, ci este despre relația aia dusa la extrem, acolo unde iubirea devine dependența. Ca orice dependența, in momentul in care pui in balanța beneficiile și dezavantajele pe care le ai in urma acestei iubiri, realizezi ca este ceva toxic. Cred ca mulți vor rezona cu povestea piesei și sunt sigura ca fiecare dintre… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

