Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Simionescu traiește una din cele mai frumoase perioade din vața ei și asta pentru ca este insarcinata in 9 luni și peste foarte puțin timp iși va ține bebelușul in brațe pentru prima data. Pe rețelele personale de socializare, fiica lui Adrian Minune a postat o fotografie emoționanta cu burtica…

- De Ziua Copilului, Smiley a postat pe rețelele sociale o fotografie absolut emoționanta cu fiica sa, micuța Josephine. Fotografia a adunat mii de aprecieri și sute de mesaje, fanii artistului fiind emoționați la vederea acesteia. Smiley, fotografie emoționanta cu fetița lui Smiley și Gina Pistol se…

- Smiley și Gina Pistol au avut prima apariție publica in calitate de soț și soție, chiar in urma cu cateva momente. Inainte de a intra in locația de vis unde urmeaza sa petreaca pana in zorii zilei alaturi de invitații lor, cei doi au facut primele declarații despre unul dintre cele mai fericite evenimente…

- Karmen Minune nu ezita sa impartașeasca momentele speciale din viața sa. Daca, pana acum, fanii au vazut-o pe scena, se pare ca artista are și o alta pasiune de care nu mulți știu. De curand, fiica lui Adrian Minune a impartașit acest lucru cu urmaritorii de pe Instagram.

- Tot mai mulți tineri la inceput de drum iși organizeaza nunți grandioase. Aceștia aleg sa se imprumute la banci pe o perioada indelungata pentru a-și organiza evenimentul. Tinerii iși doresc sa aiba parte de o nunta de vis, dar acest eveniment, care se dorește a fi unul grandios, ii lasa cu o gaura…

- Pe 18 aprilie, Rumer Willis și iubitului sau, muzicianului Derek Richard Thomas, au devenit pentru prima data parinți. Actrița de la Hollywood, Demi Moore, care a devenit bunica, a postat o fotografie cu prima sa nepoțica. Ea a publicat o fotografie alb-negru in care apare intr-un costum de baie leopard,…

- Adrian Minune este un tata implinit! Copiii sai il fac mandru prin realizarile lor, mai ales ca i-au moștenit talentul in muzica. Intr-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Karmen, fiica cea mare a lui Adrian, ne-a vorbit despre cat de mult a contat numele tatalui ei in viața personala, dar și…

- Anunțul ca Deea și Dinu Maxer divorțeaza, dupa ce au trait o frumoasa poveste de dragoste aproape doua decenii, a zguduit intreaga lume mondena. Cei doi au impreuna doi copii și, chiar daca nu mai formeaza un cuplu, sunt in continuare extrem de implicați in creșterea micuților. De curand, Deea Maxer…