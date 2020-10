Stiri pe aceeasi tema

- Karmen revine cu un nou single și cu o colaborare neașteptata, alaturi de Bruja. „Belladonna”. Piesa descrie descrie sentimentele pe care o dragoste intensa te poate face sa le simți și a fost scrisa de Krishane (cu care Karmen a mai lucrat pentru Lock My Hips și Play Me), Alex Pelin și Bruja, iar cei...…

- Dupa ce au dezvaluit colaborarea pe Instagram, Irina Rimes și Cris Cab lanseaza prima lor piesa impreuna vineri. In urma cu doar cateva zile, Irina le-a facut o surpriza fanilor ei și a intrat in direct, online, cu unii dintre ei. Aceștia au avut ocazia sa asculte in premiera melodia. Reacțiile lor…

- 911 este un nou nume pe scena muzicii trap din Romania care la doar 17 ani lanseaza primul lui single ”M.T.K” in colaborare cu Killa Fonic. O piesa cu un sound aparte ce imbina perfect stilurile celor doi artisti, cu accente rock. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa...…

- Killa Fonic lanseaza ”Sange In Palme”, o piesa cu un stil nou pe care artistul il abordeaza, cu accente house. Piesa a fost compusa de Killa Fonic, Costel Domințeanu, textul a fost scris de Killa Fonic, iar producția audio ii aparține lui Costel Domințeanu. Cu un videoclip cinematic pe care artistul…

- Cum sa depașești obstacolele creative și sa finalizezi un material promițator, abandonat intr-un sertar timp suficient de indelungat incat sa fie uitat? DROWN este al doilea material lansat de Banding in pandemia generata de Covid-19, creație a producatorului maghiar de muzica electronica OIEE și duo-ul…

- Liviu Teodorescu lanseaza piesa “Ce te faci?”, a treia piesa din LiTE Moments vol.3. Dupa primele doua piese, ce au fost lansate la cate doua saptamani distanta, Liviu Teodorescu lanseaza acum, dupa alte doua saptamani, a treia piesa, cea care incheie volumul de anul acesta. “Ce te faci?” incheie al…

- The Motans lanseaza in mod oficial “Ani Lumina”, o piesa sensibila, de dragoste, ce a fost deja publicata la finalul anului 2017 exclusiv sub forma de live session pe canalul de YouTube al artistului. Piesa a fost compusa de catre Denis Roabeș, Vladimir Coman Popescu, Rusu Andrei Damian, Matei Bulencea,…

- Continua cea mai cool emisiune a verii! Nu rata noua ediție Pepsi Retro Studio, pe 13 august, de la ora 17:00, alaturi de Lino Golden. Aduce o noua piesa veche, provocari in liveul de pa Facebook și YouTube Pepsi Romania, dar și pe TikTok, acolo unde Pepsi aduce vara asta un adevarat maraton de provocari…