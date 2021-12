Kärcher face „curățenie” distrugând Electroargeș cu ajutoare de stat date de guvernele României Din 20 decembrie, Electroargeș e nevoita sa renunțe la 150 de oameni, urmand ca in 2022 sa fie disponibilizați inca alți 200, informeaza ROMANIATV.NET. Sute de angajați de la Electroarges raman pe drumuri. Vestea a cazut ca un traznet in mijlocul unei societați care in primavara anunța noi investiții in producție, scrie ROMANIATV.NET . Jumatate din aceste noi investiții reprezentau ajutoare de stat. Astfel se viza extinderea capacitații de productie a componentelor de aparate electrocasnice in Curtea de Arges, și urmau a fi create aproape 170 de noi locuri de munca. Masura, așa-zis „capitalista”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

