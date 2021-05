Karcher deschide o nouă linie de producție la Curtea de Argeș Puțina lume știe ca producatorul de produse de curațenie Karcher are o unitate de producție la Curtea de Argeș, in care a investit 20 milioane euro și care produce peste patru milioane de unitați anual, in principal aspiratoare, care sunt exportate in toata lumea. Afacerea de familie Karcher urmeaza sa mai investeasca in total 15 milioane euro, in principal in noul sediu din Pipera, București, dar și in deschiderea unei noi linii de producție la Curtea de Argeș, care va fi gata in octombrie 2021. In prezent, la Curtea de Argeș sunt angajate 100 de persoane. Producatorul a lansat in 2020 o campanie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

