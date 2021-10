Karate/ CN ESKU: „Pas cu Pas”, tot mai sus

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 29 și 30 septembrie, Baile Herculane a fost gazda Campionatului Național de powerlifting. SCM Bacau a participat cu noua sportivi, obținand nu mai puțin de 40 de medalii. Competiția a adunat 168 de participanți la categoriile la care au concurat sportivii bacauani. Iata rezultatele inregistrate de…

- Sportivi de la 16 cluburi din țara s-au intrecut pe 18 și 19 septembrie la Brașov la Campionatul Național de Ashihara Karate, organizat de federația de specialitate, Ministerul Tineretului și Sportului și clubul Dippon’s din localitate. La startul acestei competiții s-au aliniat și sportivii de la Clubul…

- Weekendul trecut s-au pus in mișcare campionatele de juniori 1, 2 și 3 la handbal, atat la masculin, cat și la feminin. Bilanțul echipelor bacauane la debutul de campionat inregistreaza doua victorii, ambele la juniori 3 și doua infrangeri. Iata rezultatele: Junioare 1, Seria A: LPS Vaslui- CSM Bacau…

- Noi medalii in contul Clubului Sportiv „Dan Botezatu” Bacau. De data aceasta, la Cupa Romaniei la karate SKDUN derulata recent, la Voluntari. Gruparea bacauana s-a prezentat la Voluntari cu un singur sportiv, Ioan Miron, care a cucerit trei medalii la trei probe diferite: argint la kumite individual…

- Competiția și medaliații pentru secția de karate a CS Știința Bacau. Gruparea antrenata de Adrian Loghin iși continua seria reușitelor. Ultima a fost inregistrata weekendul trecut, la Voluntari, gazda Cupei Romaniei pentru Seniori și Tineret. Știința s-a prezentat cu patru sportivi, Radu Todiraș, Vlad…

- Karateka pregatiți de Adrian Loghin au cucerit pentru Romania noua medalii, dintre care cinci de aur, la Europenele din Slovenia Amanat in mai multe randuri, vreme de peste un an, din cauza pandemiei, Campionatul European de karate SKDUN s-a derulat, finalmente, in perioada 30 iulie- 1 august, la Novo…

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern a organizat in perioada 14-18 iulie Campionatul Național de Inot Cadeți 12-14 ani, competiție la care Bacaul a fost reprezentat de 19 sportivi legitimați la ACS Nautica. Lotul bacauan a fost compus din: Borcea Robert 12 ani, Banu Robert 12 ani, Moise Alexandru…

- Fermierii din județ care cultiva legume camp sau solarii sunt verificați de angajații Direcției pentru Agricultura Județeana Bacau și de cei ai Autoritații Fitosanitare. Astfel, in urmatoarele saptamani, va fi controlata atat apa folosita de legumicultori pentru a-și uda culturile din camp sau solarii,…