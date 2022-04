Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, susține ca ideea de consolidare al flancului estic al NATO transmite un sentiment de siguranța, dupa ce liderii NATO au decis inființarea unui grup de lupta inclusiv in Romania.Ministrul Apararii precizeaza ca viitorul grup de lupta NATO din Romania și susține ca acest…

- „MasterChef” 2022, la PRO TV. Dupa o lunga așteptare, show-ul culinar a inceput pe 12 ianuarie. Jurații, dar și concurenții au multe de demonstrat pe parcursul acestui sezon. UPDATE 25 mai: Presiunea competiției iși spune cuvantul, iar unii concurenți se vor simți epuizați dupa proba eliminatorie din…

- Klaus Iohannis a discutat, joi, cu președintele SUA, Joe Biden, la reuniunea extraordinara a șefilor de stat și de guvern din țarile membre NATO, care are loc la Bruxelles, potrivit fotografiilor publicate de Administrația Prezidențiala. Conform imaginilor publicate de Administrația Prezidențiala, Klaus…

- CSM Bacau se lupta cu CSM Galați pentru șefia Grupei Valoare 1 la junioare 1, in timp ce junioarele 3 de la CSȘ Bacau conduc ostilitațile in Grupa Valoare 1 rezervata categoriei lor de varsta Lupta la varf in Grupa Valoare 1 a Campionatului Național de handbal feminin rezervat junioarelor se duce in…

- Pe data de 19 martie 2022, sportivii Clubului Sportiv Budo Kan Karate Tg. Jiu au participat la Cupa Orasului Simeria. Nu mai putin de 15 cluburi din toata tara s-au prezentat la aceasta competitie, iar clubul lui Stefan Zbora a avut o delegatie de 54 de sportivi din cele 3 secti ale clubului Sectia…

- ACS Viitorul Potaissa are deosebita placere de a va anunta cooptarea in echipa tehnica a multiplului campion mondial la karate si preparator fizic Cosmin Stanciu, fost concurent Survivor Romania. Cosmin

- Academica Clinceni, ultima clasata din Liga 1, face tot posibilul pentru a evita retrogradarea la sfarșitul anului. Aflata pe ultimul loc in campionat și cu un lot doarte restrans, ilfovenii au și motive de bucurie. Din informațiile Gazetei Sporturilor, astazi conducerea clubului a platit doua salarii…

- Klaus Iohannis se afla la jumatatea celui de-al doilea mandat de președinte al Romaniei și deja se pregatesc strategiile pentru numirea unui nou șef de stat. In spatele ușilor inchise, liderii celor mai importante partide politice știu deja cu cine vor ataca Palatul Cotroceni. De exemplu, AUR și-a propus…