Este deocamdata neclar daca anunțata candidatura este una serioasa sau doar un mesaj glumeț al vedetei rap, scrie Reuters.Rapperul american Kanye West, un susținator vocal al actualului lider de la Casa Alba, a anunțat sambata pe Twitter ca va candida la alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, noteaza Reuters.”Trebuie acum sa indeplinim promisiunile Americii punandu-ne increderea in Dumnezeu, unind viziunile noastre și construind viitorul. Candidez la președinția SUA”, a scris West pe contul de Twitter cu aproape 30 de milioane de urmaritori.We must now realize the promise of America by trusting…