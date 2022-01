Kanye West și Julia Fox, prima apariție ca și cuplu Kanye West are o noua relație și nu are rețineri in a-și asuma acest lucru public. Noua sa partenera este actrița Julia Fox. Cei doi au bifat ieri prima apariție in calitate de cuplu. S-a intamplat cu ocazia prezentarii colecției Kenzo Men pentru toamna/iarna 2022. Kanye și Julia au purtat outfit-uri asortate din denim. Julia Fox a atras privirile intr-o ținuta Schiaparelli și cercei supradimensionați realizați de Daniel Roseberry. Sacoul scurt din denim i-a lasat la vedere talia de viespe, iar zona bustului era evidențiata printr-un design conic.…