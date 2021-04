Kane Group va deschide restaurant, berărie și cafenea în proiectul de reconversie al fostei fabrici de bere Grivița Proiectul de consolidare și reconversie al fostei fabrici de bere Grivița, fondata in 1869 de afaceristul Erhard Luther sub nume propriu, a semnat un parteneriatul cu Kane Group pentru dezvoltarea funcțiunilor de la parterul cladirii Orzarie, unul dintre cele patru monumente aflate in plin proces de restaurare, consolidare și reconversie. Parterul imobilului va include un restaurant, berarie și cafenea. Potrivit parteneriatului, actualul proiect denumit Fosta Fabrica va finanța amenajarea spațiilor in care vor funcționa restaurantul cu berarie și cafeneaua administrate de Kane Group. Astfel, lituanienii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

