Stiri pe aceeasi tema

- Jador a menționat de-a lungul show-ului lui de la Antena Stars, ”Jador Adevart”, o femeie care i-a ramas in suflet și pe care o va iubi mereu. Declarațiile despre acest subiect s-au intensificat odata cu ajungerea lui la ”Survivor Romania”, liniștea intalnita in Republica Dominicana facandu-l sa se…

- Oana Roman a facut un anunț uimitor pe Internet, la scurt timp dupa ce a dezvaluit ca ea și inca soțul ei, Marius Elisei, s-au desparțit și ca vor ajunge la divorț! Vedeta la de la Antena Stars a marturisit ca vrea sa se mute din țara, departe de Romania! Iata unde și-ar dori sa locuiasca in viitor,…

- Celebrul Nusr Et nu s-a lasa și dupa ce i-a gatit Loredanei Chivu acum face și gesturi romantice pentru a o impresiona și mai tare. Blonda a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, ce mesaj a primit de la cel mai controversat chef din lume, dupa ce a parasit Dubaiul.

- Andra a izbucnit in lacrimi pe Internet. Cantareața a primit un cadou surprinzator din partea unui fan. Copleșita, artista și-a manifestat sensibilitatea in fața admiratorilor, in timpul unei inregistrari video. Andra, in lacrimi pe Internet. Artista a primit un cadou emoționant Andra este una dintre…

- Pierre Webo susține ca a primit mesaje insultatoare din Romania și ca a avut nevoie de ajutorul unui medic pentru a putea dormi dupa incidentul rasist in care a fost implicat Sebastian Coltescu. Webo, in varsta de 38 de ani, a declarat ca zilele de la incident au fost „cele mai dificile” din cariera…

- La fel ca multe dintre vedetele din Romania, Delia este extrem de revoltata de situația artiștilor care au ramas fara venituri din cauza restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de coronavirus. Cantareața nu a mai ezitat și a transmis un mesaj dur pe Internet.

- Doi escroci din Sinaia au reusit in cateva luni sa stranga o mica avere printr-un simplu mesaj postat pe site-urile de anunturi. Zeci de romani au fost tepuiti, iar politia si procurorii nu o pot opri. Cei doi escroci profita de romanii care vor sa-și achiziționeze masini second-hand din Germania sau…

- Pana ca pandemia sa inșface toate domeniile, piața muzicala din Romania era pe un trend ascendent, cu multe evenimente și cu organizatori dornici de perfecționare. Deși cu taxe in continuare mari, prețul mediu pe bilet creștea simțitor. Aveau și material, caci și artiștii romani se depașeau pe sine,…