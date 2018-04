Kamara, operat de URGENŢĂ. Cântăreţul a fost implicat într-un ACCIDENT TERIBIL Kamara a ajuns la spital dupa ce a fost accidentat grav la un meci de fotbal si a fost operat, dupa ce a suferit o fractura de pomete, os zigomatic, sinus și fisura de mandibila. Divortul cu detalii picante din dormitor i-a umplut conturile lui Kamara. Artistul a negociat scump "scenariul" despartirii la TV "Sunt amețit, dar sunt bine. Totul a mers foarte bine, Medici foarte buni și tot stafful de nota 10. Ii mulțumesc lui Dumnezeu ca am trecut peste acest obstacol din viața mea", a spus Kamara pentru Libertatea. Kamara a povestit ca a fost lovit de portarul echipei adverse… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

