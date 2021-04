KADEBOSTANY si Valeria Stoica lanseaza astazi versiunea acustica pentru ”Take Me To The Moon”

Suntem bucuroși sa va aratam versiunea acustica a piesei „Take Me To The Moon”, marca KADEBOSTANY și Valeria Stoica, care se lanseaza astazi. Cu sunetul sau vintage, aceasta noua versiune surprinde senzația unei casete audio din 1969 și evidențiaza și mai mult vocea sublima a Valeriei Stoica. Versiunea acustica este mai intima și este insoțita de un videoclip: o secvența lunga, one-shot, filmata in timpul videoclipului oficial al „Take Me To The Moon”. Enjoy the sound! KADEBOSTANY este producator și compozitor muzical. Artistul a captat rapid atenția cu stilul sau unic de muzica pop, cu identitatea…