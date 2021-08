Kacey Musgraves lanseaza piesa “justified”

Stiri pe aceeasi tema

- La doar 12 ani, adorabila fata cu ochi de jad, Catalina Solomac, fosta concurenta Next Star, lanseaza o piesa simpatica, intitulata „In lumea ta”, insoțita și de un clip muzical plin de culoare. Piesa pop a fost scrisa și compusa de Cristina Coșciug aka Tinna Gi, iar de producție s-a ocupat Calin Bogdan.…

- Sean Paul, superstarul internațional, caștigator al premiului Grammy, dezvaluie „Only Fanz”, cu Ty Dolla $ign, o piesa exploziva de dans care va fi, in curand, melodia verii. Demonstrand versatilitatea lui Sean, „Only Fanz” imperecheaza producția de prima clasa cu un hook incontestabil, lasand doi artiști…

- Timișorenii de la Phaser au lansat single-ul “oviațașiincaosecunda”, extras de pe albumul Inceput de Univers. Piesa este insoțita de un videoclip cu aer de vacanța și cu imagini superbe filmate pe insulele Corfu și Cipru. “oviațașiincaosecunda este o poveste de dragoste cu atmosfera calda, de vara.…

- Producatorul premiat la Grammy, Sickotoy colaboreaza cu INNA si Elvana Gjata, una dintre cele mai populare artiste din Albania, si lanseaza single ul "Papa", un track de club, perfect pentru playlist ul de vara. Sickotoy, producatorul premiat la Grammy colaboreaza cu Elvana Gjata, una dintre cele mai…

- Extrasa de pe așteptatul ei album „Happier Than Ever”, care va fi lansat pe 30 iulie, piesa “NDA” accentueaza o latura mai intunecata a materialului si vine insotita de un videoclip regizat chiar de catre Billie. Clipul o prezinta pe artista intr-un cadru neobisnuit, alaturi de 25 soferi profesionisti, care…

- Imagine Dragons, trupa premiaa cu multiple discuri de platina dar si trofee Grammy, dezvaluie noul lor single „Wrecked”. In plus, formatia a anunțat sosirea viitorului lor album de studio, Mercury-Act 1, care va aparea pe 3 septembrie 2021. Imagine Dragons a facut echipa cu producatorul Rick Rubin pentru…

- Dupa “It’s love”, DJ Osiris lanseaza videoclipul “No more drama” sub egida Delayed Music. Piesa este produsa de DJ Osiris și Victor Biliac, iar videoclipul a fost filmat de Alex Ivan, editarea și colorizarea fiind realizate de Toni Draghici. DJ Osiris s-a bucurat de un real succes cu piesa “It’s love”,…

- Tuturor ne-au lipsit serile de vara cu prietenii, apusurile de soare și briza marii, motiv pentru care PAX, alaturi de The Motans, lanseaza piesa “Vara in care m-ai gasit”, un imn al zilelor insorite de vara. Videoclipul piesei a fost filmat in aproprierea marii, atmosfera clipului fiind una cat se…