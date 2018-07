Stiri pe aceeasi tema

- Robotii industriali si invatarea automata se afla in topul preferintelor companiilor care aleg sa implementeze inteligenta artificiala (AI) in activitatea lor, arata un studiu efectuat de compania de consultanța Deloitte (mediafax).Dintre cele 250 de companii care au luat parte la studiu,…

- Adoptarea tehnologiilor cognitive și angajarea, cu norma intreaga, a talentelor reprezinta principalele prioritați ale sefilor companiilor medii de la nivel global, potrivit unui studiu realizat de EY. De asemenea ei cred ca noile reguli din zona de tehnologie incurajeaza inovarea nu o stopeaza.

- Solutii pentru clinicile si spitalele viitorului, importanta inteligentei artificiale, precum si solutii digitale de preventie, acestea vor fi cateva dintre componentele iCEE.health ce se va desfasura in prima zi de iCEE.fest, pe 14 iunie,...

- Astazi, Elena Ionescu implineste 30 de ani, iar Glance a dorit sa ii ofere un cadou impresionant. Daca marti 22 mai, la ora 11:00, artistul va lansa noul single si videoclip, „Ploaia si focul”, alaturi de Elena Ionescu, Glance a hotarat sa lanseze chiar astazi teaser-ul videoclipului. „Am tinut neaparat…

- Principele Nicolae al Romaniei, nepotul Regelui Mihai I si sotia sa, Alina Binder, au vizitat orasul Pecica. Chiar daca a ajuns dimineata devreme cu avionul la Timisoara, cuplul princiar a fost interesat de oras si de oameni. Prima oprire a vizitei lor la Pecica a fost la Brutaria Doris Prod Com, unde…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 11.10, in afara localitatii Lipova, a avut loc un eveniment rutier in urma caruia un barbat a fost grav ranit si unul a suferit rani usoare. „Din primele cercetari efectuate de politistii prezenti la fata locului, s-a stabilit ca un barbat de 30 ani, in timp ce conducea…

- Guvernul a adoptat, marti, un Memorandum privind aprobarea semnarii de catre Romania a declaratiilor propuse de catre Comisia Europeana privind cooperarea in domeniul inteligentei artificiale, lansarea radarului privind inovarea si dezvoltarea tehnologiei blockchain la nivel european.

