- Juventus Torino i-a reinnoit contractul pana in iunie 2028 lui Nicolo Fagioli, fotbalistul suspendat timp de sapte luni pentru incalcarea regulilor privind pariurile pe meciuri. Acordul anterior al lui Fagioli, semnat in august 2022, era valabil pana in 2026. „Relatia cu Nicolo continua asadar, mijlocasul…

- Internationalul italian Sandro Tonali, legitimat la Newcastle, a fost suspendat zece luni pentru ca a pariat pe platforme ilegale pe meciuri de fotbal, inclusiv pe cele ale AC Milan, clubul sau din 2020 pana in 2023, a anuntat joi Federatia Italiana de Fotbal (FIGC).Tonali, care vara trecuta a devenit…

- Parma – Como 2-1 s-a vazut in AntenaPLAY. „Cruciatii” s-au impus, cu emotii pe final, in partida din etapa a 10-a din Serie B. Dennis Man a deschis scorul pentru Parma, in minutul 8. Internationalul roman a reusit astfel al treilea gol al sezonului. Parma este lider in Serie B, iar dupa victoria cu…

- Fotbalistul italian Nicolo Fagioli, suspendat sapte luni pentru pariuri ilegale, a declarat ca are datorii de circa trei milioane de euro si s-a imprumutat de la fundasul roman Radu Dragusin dupa ce a fost amenintat cu bataia, transmite EFE, potrivit Agerpres.Jucatorul lui Juventus ''paria in mod…

- Nicolo Fagioli (22 de ani) ar urma sa fie suspendat timp de șapte luni, potrivit surselor Sky Sport. Internaționalul italian ar putea reveni disponibil in iunie și sa prinda lotul pentru Euro 2024. Nicolo Fagioli, primul fotbalist demascat ca a pariat ilegal, a reușit sa limiteze daunele. Potrivit informațiilor…

- Nicolo Fagioli (22 de ani), mijlocașul lui Juventus, a intrat in atenția Procuraturii dupa ce a fost prins ca folosea platforme ilegale pentru a miza pe diverse evenimente sportive. Italianul ar putea fi suspendat pe o perioada de pana la trei ani! Scandalurile se țin lanț la Juventus. Exclusa din Europa,…

- Rafaela Pimenta, agenta si avocata lui Paul Pogba, a reactionat la RMC Sport la suspendarea provizorie a jucatorului de catre agentia antidoping italiana, in urma unui test pozitiv la testosteron, pe 20 august, dupa meciul din Serie A dintre Juventus si Udinese. Aceasta afirma ca mijlocasul francez…

