Justitie Constanta: Prefectul Judetului Constanta renunta la procersul cu primarul comunei Seimeni

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Orasului Navodari si One Construction TOP SRL au fost dati in judecata de Prefectul Judetului Constanta. In sedinta din 04.03.2024, magistratii au admis cererea de suspendare a judecatii cauzei formulata de catre paratul Primarul Orasului Navodari. Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 1554 254 2023 ce are ca obiect "pretentiildquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 16 octombrie 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal fiind in stadiul de fond, iar ultima modificare a fost operata la data de 29 februarie 2024.Potrivit…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 4784 254 2021 ce are ca obiect "revendicare imobiliaraldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 18 iulie 2022 la Sectia I Civila fiind in stadiul de fond, iar ultima modificare a fost operata la data de 23 februarie 2024.Potrivit Portalului Instantelor…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 6328 118 2023 ce are ca obiect "actiune prefect ndash; tutela administrativa anulare act adm DISPOZITIA NR 144 28.04.2023ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 15 septembrie 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul…

- Pe 26 ianuarie 2023, magistratii Tribunalului Constanta au decis stoparea lucrarilor la imobilul ridicat de Goghen Building la Navodari. Vorbim asadar de dosarul 2822 118 2023, prin care Prefectul Judetului Constanta a actionat in instanta Primarul Orasului Navodari, pe Nicusor Culcida, Sultana Culcida,…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 4011 118 2023, care are ca obiect actiunea prefect tutela administrativa anulare act adm HOT NR 142 28.11.2022. Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 4011 118 2023, care are ca obiect actiunea prefect tutela administrativa…