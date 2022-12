„Justiție” ca în Evul Mediu. A fost ars de viu după ce a fost acuzat de furt Un tanar de 26 de ani acuzat ca a furat un vehicul a fost ars de viu in piata principala a unui mic oras din statul Chiapas, in sudul Mexicului. Un tanar de 26 de ani acuzat ca a furat un vehicul a fost ars de viu in piata principala a unui mic oras din statul Chiapas, in sudul Mexicului, o tara unde cazurile de justitie populara sunt numeroase in fiecare an, relateaza AFP.Biroul procurorului statului Chiapas a anuntat deschiderea unei anchete privind uciderea acestui individ, joi, la Santiago El Pinar, unde traieste o comunitate indigena.Trupul barbatului a fost gasit de autoritati cu arsuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 de ani acuzat ca a furat un vehicul a fost ars de viu in piata principala a unui mic oras din statul Chiapas, in sudul Mexicului, o tara unde cazurile de justitie populara sunt numeroase in fiecare an, relateaza AFP.Biroul procurorului statului Chiapas a anuntat deschiderea unei anchete…

- Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a anunțat, miercuri, in Parlamentul European, ca Guvernul Romaniei va ataca la Curtea de Justiție a UE (CJUE) votul Austriei impotriva aderarii Romaniei la Schengen. Biroul de presa de la Palatul Victoria nu a comunicat nimic insa pe aceasta tema. Europarlamentarul…

- Piedone și alți trei inculpați condamnați pentru rolul lor in tragedia din Clubul Colectiv folosesc o noua cale de a scapa de condamnare. Este vorba despre o cale extraordinara de atac pe care daca petenții condamnați o pierd, doar CEDO ii mai poate salva. Cristian Popescu Piedone (fost edil al Sectorului…

- Joi, 24 noiembrie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au pus in executare 16 mandate de percheziție domiciliara, emise de Judecatoria Dragomirești, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor…

- Fostul judecator la Inalta Curte de Casație și Justiție și notar public Veronica-Carmen Popescu a murit sambata, 29 octombrie. Veronica-Carmen Popescu va fi inmormantata astazi, 1 noiembrie. Veronica-Carmen Popescu a avut o cariera in magistratura de peste 30 de ani. Timp de 12 ani, pana in 2012, cand…

- Președintele PSD spune ca nu este adminisil ca Olanda, stat partener al Romaniei in UE și NATO, sa dea o astfel de rezoluție fara a primi un raport din partea experților pe Justiție și Afaceri Interne. El a punctat ca rezolutia adoptata de Parlamentul olandez, care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui…

- Cel putin 57 de elevi au fost otraviti de o substanta neidentificata intr-o scoala secundara rurala din statul Chiapas, din sudul Mexicului, potrivit autoritatilor locale, citate de Reuters, noteaza news.ro. Otravirea in masa de vineri a fost a treia din scolile din Chiapas raportata in mass-media…

- Cabana Caraiman din Bucegi tocmai a fost cumparata de catre violonistul Alexandru Tomescu. Acesta vrea sa o restaureze si sa o reintroduca in circuitul turistic. Se pare ca artistul merge acolo de cate ori ii permite timpul, inclusiv pentru mici reparatii si imbunatatiri la cladirea abandonata de mai…