- Ce a lasat in urma furtuna care a lovit Craiova. A fost prapad in Craiova sambata dupa-amiaza, dupa o ploaie torențiala și o vijelie puternica. Strazile municipiului au fost inundate, la fel și pasajele, in timp ce copacii cazuți au facut pagube materiale. Imagini cu mașini luate de ape, acoperișuri…

- Magistrații care bagau amarați in pușcarie fiindca nu stateau la izolare in perioada pandemiei au prelungit vacanța in libertate a interlopului judecat sub control judiciar pentru ca a spintecat cu baioneta doi sportivi, intr-un club din Braila.

- Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a fost trimis in judecata luni de catre procurorii DNA, in dosarul in care este acuzat ca a primit mita 22 de tone de tabla in perioada in care era ministru al Mediului. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au dispus trimiterea in judecata,…

- Sfarșitul anului școlar se apropie, ceea ce inseamna stres și emoții pentru copii, dar și pentru parinți, deoarece incep testarile competențelor fundamentale la diferite materii. Cu toate acestea, potrivit prevederilor din Legea Educației, nu toți copiii sunt obligați sa susțina Evaluarea Naționala.…

- Au aparut noi imagini din timpul vizitei umanitare pe care a intreprins-o Angelina Jolie in Ucraina. Ambasador ONU pentru refugiați din 2001, faimoasa actrița poate fi vazuta intr-o ipostaza emoționanta, alaturi de un copil ucrainean. Ajunsa pe 30 aprilie in mijlocul conflictului din Ucraina, Angelina…

- Un conflict intre doi barbați din Gugești s-a incheiat dupa mai bine de doi ani in instanța, fara insa ca judecatorii sa stabileasca vinovația celui acuzat de lovire sau alte violente. Aceasta pentru ca, dupa doi ani, in instanța, partea vatamata a anunțat ca isi retrage plangerea prealabila formulata…

- Una dintre cele mai cunoscute traditii de Pasti in special in Occident, dar care isi face tot mai mult simtita prezenta si in restul lumii este cea a iepurasului care aduce cadouri si ascunde oua colorate in iarba. In Vest, iepurasul de Pasti este aproape la fel de batran si de iubit ca Mosul care aduce…